Владимир Фриске готов "выкупить" внука
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Конфликт родных Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым длится не один год. Но сейчас одна из сторон готова на уступки. Владимир Фриске сделал Шепелеву предложение - доля в загородном доме в обмен на регулярные встречи с внуком.
Шепелев и семья Фриске давно спорят из-за недвижимости покойной Жанны. Но Владимир Борисович готов прекратить спор. Об этом сообщила ведущая программы «Дела семейные» на телеканале «МИР» Елена Дмитриева. «Сегодня я буду слушать дело, в котором ребенок оказался заложником финансовых разборок. Трудно представить себе, что ребенка в XXI веке возможно держать в "залоге". Скорее всего, это искаженная позиция одной из сторон. Но реальную ситуацию мы узнаем сегодня во время разбирательства».
Напомним, недавно представители Фриске заявили о намерении подать жалобу на Шепелева. По словам юристов, ведущий не соблюдает предписания суда касательно встреч маленького Платона с родственниками со стороны матери. На недавней встрече с Ольгой Владимировной Фриске мальчик не узнал бабушку и вел себя отчужденно. Родители покойной артистки подозревают, что Дмитрий настраивает ребенка против них.
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Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.
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Обсуждение 1
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naizaЖуть какая! Обобрали Шепелева и исполоскали его имя в сми, лишив работы на долгое время, повесили на внука как наследника жанны огромный долг перед русфондом, а сейчас еще и выкупить мальчика хотят, как предмет какой-то. Воры! Лучше то, что свистнули у русфонда отдайте, а не кишитесь своими квартирами, загородными домами и бизнесами в дубаи.
30.12.17 22:05