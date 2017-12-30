Конфликт родных Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым длится не один год. Но сейчас одна из сторон готова на уступки. Владимир Фриске сделал Шепелеву предложение - доля в загородном доме в обмен на регулярные встречи с внуком.

Шепелев и семья Фриске давно спорят из-за недвижимости покойной Жанны. Но Владимир Борисович готов прекратить спор. Об этом сообщила ведущая программы «Дела семейные» на телеканале «МИР» Елена Дмитриева. «Сегодня я буду слушать дело, в котором ребенок оказался заложником финансовых разборок. Трудно представить себе, что ребенка в XXI веке возможно держать в "залоге". Скорее всего, это искаженная позиция одной из сторон. Но реальную ситуацию мы узнаем сегодня во время разбирательства».

Напомним, недавно представители Фриске заявили о намерении подать жалобу на Шепелева. По словам юристов, ведущий не соблюдает предписания суда касательно встреч маленького Платона с родственниками со стороны матери. На недавней встрече с Ольгой Владимировной Фриске мальчик не узнал бабушку и вел себя отчужденно. Родители покойной артистки подозревают, что Дмитрий настраивает ребенка против них.

Читайте также:

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.

Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь». Неожиданное заявление отца Жанны Фриске.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​