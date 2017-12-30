Брэд Питт: в Новый год с новым лицом

Обновление - это хорошо. Особенно когда оно происходит в преддверии Нового года. Актер Брэд Питт (Brad Pitt) решился даже на весьма серьезные трансформации. Появились сообщения об обращении звезды к пластическим хирургам.

В этом году Питт сумел преодолеть тягу к спиртному, прошел курс реабилитации и постарался восстановить психику, пострадавшую после разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) в прошлом году. А под конец 2017 года, по слухам, артист даже решил, что пора прихорошиться и вновь стать завидным женихом.

По информации таблоидов, Брэд обратился к пластическим хирургам с просьбой об омоложении. И сейчас актер снова выглядит цветущим и привлекательным. Впрочем, некоторые светские обозреватели сомневаются в том, что Питту действительно потребовалась помощь хирургов. Скорее всего, звезде пошел на пользу здоровый образ жизни.

Кстати, в начале декабря инсайдеры рассказали о готовности Брэда к новым отношениям. «Похоже, разрыв пошел на пользу Брэду — теперь он понимает, что должен изменить в себе. Он уже ходит на свидания, но в данный момент не планирует ничего серьезного», – рассказывал источник изданию The People.

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Источник фото: Globallookpress.com