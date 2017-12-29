Собчак отказывается от каникул

Ксения Собчак настолько увлеклась политикой, что забыла почти обо всем. Даже о новогодних каникулах. В этом году впервые за много лет Ксения проведет каникулы не за границей на отдыхе, а в России. Звезда даже от корпоративов отказалась.

Ксения остается весьма востребованной ведущей на корпоративах, но в этом году у Собчак совершенно иные планы. Как рассказала звезда, праздник она проведет с семьей. «Я буду отмечать Новый год дома с семьей. В новогоднюю ночь, может быть, мы куда-то выедем после двенадцати — это мы с мужем еще не решили. Но сам праздник отметим дома с семьей: с мамой, с детьми», — цитирует знаменитость "Газета.ру".

Первое января Ксения планирует наслаждаться спокойствием и оливье, а затем отправится в регионы. «Сейчас я нахожусь в Казани, и у меня запланирован еще ряд поездок. Сразу после Нового года я поеду в Саратов, Самару и еще ряд городов. Так что у меня праздника в этом году не будет — у меня в разгаре кампания президентская».

Напомним, участие Собчак в президентских выборах Центризбиркомом было одобрено на этой неделе. Ксения будет участвовать в выборах как кандидат от партии «Гражданская инициатива».

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