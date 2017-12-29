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Паль расстался с Янковской


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Декабрь - время подведения итогов, создания новых планов и... расставаний. По данным прессы, недавно рассталась одна из интересных звездных пар. Актер Александр Паль, восходящая звезда, расстался с 23-летней дочерью Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры Лизой.

Александр и Лиза были вместе несколько лет и не скрывали отношений. Молодые люди регулярно появлялись на светских мероприятиях, хотя предпочитали не рассказывать о личном в беседе с журналистами. Теперь же стало известно о разрыве, что стало причиной - неизвестно.

Возможно, сейчас Паль слишком занят на съемках и не может уделять подруге достаточно внимания. Друзья молодых людей считают, что пауза пойдет на пользу. «Наверное, Лиза и Саша устали друг от друга. Такое бывает. Каждой паре нужна пауза. Кому-то достаточно месяца разлуки. Другие только за год понимают, что не могут жить друг без друга. Точку в их отношениях ставить рано».

Кстати, сам Паль в одном из интервью заметил, что после многочисленных съемок стал меняться. «Я стал удивительным социофобом. Я прихожу на премьеру, там куча людей, камеры, щелканье, все встают. Я понимаю, что это часть нашей работы, часть профессии. Но даже если проследить, открыть Интернет и посмотреть мои фотографии, то там одно и то же лицо, как будто кирпичом ударили человека, и он зашел и просто встал. Меня часто просят "Ну улыбнись!", а я вот не могу натянуть эту улыбку, она не натягивается, и меня всегда это смущает».

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0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2017 Теги: Александр Паль

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