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Мэрайя Кэри показала образ гламурного ковбоя


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Мэрайя Кэри (Mariah Carey), отметившая Рождество с бойфрендом Брайаном Танакой (Bryan Tanaka), поторопилась избавиться от праздничного настроения, сменив его на ковбойскую тему. В четверг певица вместе со своим парнем отправилась в Аспен.

 

С ковбойской шляпой на голове и в сапогах в стиле Дикого Запада – певица показала, что может выглядеть превосходно и гламурно даже в такой одежде. Облегающие короткие брючки и кожаная куртка, отороченная мехом, позволили ей в полной мере продемонстрировать великолепную фигуру и соблазнительные формы, а сияющие золотые локоны эффектно выбивались из-под шляпы.

Чтобы соответствовать облику певицы, Брайан также надел ковбойскую шляпу, добавив к ней пальто и тяжелые зимние ботинки, пишет Daily Mail.  

Еще в среду Мэрайя демонстрировала обычный свой гламурный стиль, когда посетила мероприятие Chanel, проводившееся на лыжном курорте в Колорадо, выбрав для этого одежду в розовых и голубых тонах. Впрочем, она не единственная, кто наслаждается рождественскими каникулами в Аспене. Там же были замечены Рита Ора, Пэрис Хилтон и Нина Добрев.

Мэрайя и Брайан почти все время проводят вместе с тех пор, как она рассталась с ее прежним женихом, миллиардером Джеймсом Пакером в прошлом октябре. С Брайаном она познакомилась, когда наняла его для участия в туре 2006 года Adventures of Mimi.
 



0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2017 Теги: Мэрайя Кэри

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