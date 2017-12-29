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Май Абрикосов: проекту "Дом-2" недолго осталось


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Май Абрикосов, бывший участник телестройки «Дом-2», поделился в своем блоге мыслями о низких рейтингах шоу и спрогнозировал скорое закрытие проекта, если руководство не предпримет шаги по реорганизации.

 

В последние дни в Сети активно обсуждается уход генерального продюсера проекта Алексея Михайловского, смущают народ также низкие рейтинги шоу. 36-летний Абрикосов же посетовал, что передача стала скучной, он считает, что и до закрытия проекта недалеко, если продюсеры ничего не изменят.

Блогер считает, что разумно избавить проект от всего неэффективного и мертвого: «"Дом-2" повернул не туда. К сожалению, организаторы не видят главного и очевидного. Сейчас самое время все силы бросить на зрительский интерес, а не заниматься набором шоу, лучшие версии которых уже идут на других каналах с успехом».

Как пишет StarHit, еще одним провалом блогер считает обустройство площадки на Сейшельских островах. «Предлагаю и ее закрыть. Для меня вообще загадка, на что рассчитывали продюсеры, изначально создавая эту историю в пляжно-бадминтонном настроении. Какое действие там может происходить, чтобы удерживать у экранов миллионы зрителей?»

 

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt)

Что касается ведущих, то Абрикосов предложил их сократить, оставив только Бородину, Бузову и Влада Кадони. Хотя, по мнению блогера, интерес к проекту утрачивается еще из-за отсутствия уважения к этим ведущим. «Их сравняли с остальными», – пишет Май. Как считает блогер, не помешало бы и сменить состав участников.

Блогер верит, что проект еще можно спасти, если уделить внимание индивидуальности, иначе шоу придется закрыть, так как рейтинги продолжают падать.
 



0 Не нравится 1 Нравится 29.12.2017 Теги: Май Абрикосов Дом-2

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