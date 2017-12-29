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Криштиану Роналду подвел итоги года на вечеринке в честь себя


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У Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) был великолепный год. Игрок ФК «Реал Мадрид» добавил троих детей к своей быстро растущей семье, получил награду от УЕФА как лучший футболист Европы. Чтобы отпраздновать все свои достижения, он решил организовать вечеринку CR7 Gala.

 

В среду Криштиану оставил детей дома и появился в Мадриде с Джорджиной Родригес (Georgina Rodríguez). Испанская модель, только в ноябре давшая жизнь дочери Алане, сияла под руку с португальским спортсменом. Пара с удовольствием позировала на красной дорожке на фоне логотипа CR7.

К Джорджине и Криштиану присоединились мать футболиста Мария Долорес дос Сантос Авейро, его сестры Катя и Эльма и брат Хьюго. Ранее в этом месяце Джорджина разместила семейный портрет, на котором футболист предстал со всеми своими четырьмя детьми. Под снимком она написала: «С тобой я создаю любовь и жизнь».

Также новоявленная мама ранее поделилась с изданием HELLO! рассказом об ее отношениях с Криштиану после рождения первого совместного ребенка. «Мы более счастливы, чем когда-либо ранее, - сказала она. - Дети это наша радость. Первое, что мы делаем, проснувшись, это обнимаем и целуем их».
 



0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2017 Теги: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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