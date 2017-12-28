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Цыганов снялся с Юлией Снигирь


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Они не появляются вместе на светских мероприятиях. Но согласились блеснуть в качестве пары в забавном рекламном ролике. Евгений Цыганов и Юлия Снигирь стали звездами новогоднего видео одного из крупнейших российских банков.

Вы скучаете на новогодних корпоративах? По сюжету ролика Евгений тоже заскучал. Но в какой-то момент дал волю фантазии и немного похулиганил, нацепив новогодний венок на Федора Бондарчука и откорректировав голливудскую улыбку Игоря Верника. Тема роскошной груди Анны Семенович также немного раскрыта.

Но фантазии Цыганова прерывает Снигирь. И в итоге Юлия также оказывается объектом праздничного розыгрыша.

Напомним, сейчас Евгений и Юлия растят сына Федора. В марте мальчику исполнится два года. После рождения сына актриса довольно быстро вернулась к работе. «Мне кажется, мои близкие и мой дом меня уравновешивают. Хотя я не уверена, что смогу быть такой "мамочкой-мамочкой". Я просто понимаю, что если сын и является центром моей вселенной, то эта вселенная достаточно большая, и в ней много всего есть. Наверное, я окончательно успокоюсь, если буду постоянно работать в театре и репетировать, репетировать», — говорила Снигирь в интервью журналу OK!

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0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Евгений Цыганов

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