 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Тина Канделаки предсказала будущее


0 0

Тина Канделаки - неплохой пример женщины, настроенной на успех. Она старается быть в курсе новых трендов, развивать интеллект и при этом поддерживать хорошую физическую форму. И в преддверии праздников Тина ненавязчиво желает поклонникам следовать ее примеру.

 

Канделаки опубликовала в Insta эффектный снимок, на котором запечатлена в алом боди. Судя по фото, Тина добилась фактически идеальной фигуры, и она этим заслуженно гордится.

А в подписи к снимку звезда сделала предсказание: «Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились. Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма! Всех с Наступающим!» К посту Тина добавила хештег #вашмозгвашетело.

Правда, снимок Канделаки произвел неоднозначное впечатление: «С Наступающими праздниками! Спасибо за мотивацию в спорте и жизни! Просто будьте счастливы!», «Зачем разделась? С ума сошла совсем такие фото выкладывать», «В календарь пирелли, срочно!»

Ранее мы писали: 

Тина Канделаки борется с лишним весом. И просит пухляков держаться от нее подальше.​

Тина Канделаки против дряхлых мышц. По мнению звезды, вялые мышцы «способны изуродовать любой идеальный божий замысел». 

Тина Канделаки: «Разница в возрасте не важна для любви». Звезда полагает, что взрослым женщинам проще привлечь к себе молодого мужчину. 



0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Тина Канделаки

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору