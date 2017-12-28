Тина Канделаки предсказала будущее
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Тина Канделаки - неплохой пример женщины, настроенной на успех. Она старается быть в курсе новых трендов, развивать интеллект и при этом поддерживать хорошую физическую форму. И в преддверии праздников Тина ненавязчиво желает поклонникам следовать ее примеру.
Канделаки опубликовала в Insta эффектный снимок, на котором запечатлена в алом боди. Судя по фото, Тина добилась фактически идеальной фигуры, и она этим заслуженно гордится.
А в подписи к снимку звезда сделала предсказание: «Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились. Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма! Всех с Наступающим!» К посту Тина добавила хештег #вашмозгвашетело.
Правда, снимок Канделаки произвел неоднозначное впечатление: «С Наступающими праздниками! Спасибо за мотивацию в спорте и жизни! Просто будьте счастливы!», «Зачем разделась? С ума сошла совсем такие фото выкладывать», «В календарь пирелли, срочно!»
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