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Садальский вмешался в скандал по делу Джигарханяна


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Третий месяц идет скандальное разбирательство дела Армена Джигарханяна. Актер живет в квартире, приобретенной для него друзьями, а адвокаты пытаются вернуть недвижимость артиста, которая теперь принадлежит Виталине Цымбалюк-Романовской. А Станислав Садальский тем временем назвал еще одного фигуранта скандального инцидента.

В своем ЖЖ-блоге Садальский сообщил о том, что в деле Джигарханяна замешан художник Никас Сафронов. «Странно, почему в деле Цымбалюк не фигурирует псевдохудожник Сафронов. Который имеет прямое дело к афЕре, покупке квартиры бывшей жены и за совсем другие (малые) деньги. Никас - отдай долю квартиры Власовой по-хорошему», - написал Станислав, добавив, что у него есть запись разговоров с Виталиной.

Тем временем Цымбалюк-Романовская утверждает, что никакого мошенничества с ее стороны в отношении бывшего мужа не было. «Никто ничего не крал. Я предлагаю Армену Борисовичу провести пресс-конференцию – в ТАСС, например. Пусть он всем все объяснит и продемонстрирует подписанные им документы, которые имеются у его адвоката, я уверена», - написала пианистка в соцсетях.

Ранее Армен Борисович заявил, что намерен добивать наказания экс-супруги.

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1 Не нравится 3 Нравится 28.12.2017 Теги: Армен Джигарханян

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