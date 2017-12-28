Садальский вмешался в скандал по делу Джигарханяна

Третий месяц идет скандальное разбирательство дела Армена Джигарханяна. Актер живет в квартире, приобретенной для него друзьями, а адвокаты пытаются вернуть недвижимость артиста, которая теперь принадлежит Виталине Цымбалюк-Романовской. А Станислав Садальский тем временем назвал еще одного фигуранта скандального инцидента.

В своем ЖЖ-блоге Садальский сообщил о том, что в деле Джигарханяна замешан художник Никас Сафронов. «Странно, почему в деле Цымбалюк не фигурирует псевдохудожник Сафронов. Который имеет прямое дело к афЕре, покупке квартиры бывшей жены и за совсем другие (малые) деньги. Никас - отдай долю квартиры Власовой по-хорошему», - написал Станислав, добавив, что у него есть запись разговоров с Виталиной.

Тем временем Цымбалюк-Романовская утверждает, что никакого мошенничества с ее стороны в отношении бывшего мужа не было. «Никто ничего не крал. Я предлагаю Армену Борисовичу провести пресс-конференцию – в ТАСС, например. Пусть он всем все объяснит и продемонстрирует подписанные им документы, которые имеются у его адвоката, я уверена», - написала пианистка в соцсетях.

Ранее Армен Борисович заявил, что намерен добивать наказания экс-супруги.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Брак Джигарханяна расторгнут. Через месяц решение суда вступит в силу.