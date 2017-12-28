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Бузову признали секс-символом


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Она начала 2017 год с активной музыкальной карьеры, а заканчивает в статусе секс-символа. Ольга Бузова названа «Самой сексуальной девушкой страны» по версии популярного издания. Определенно, неплохой подарок звезде под Новый год.

О своем новом статусе Ольга сообщила в соцсетях. «Читатели "Комсомольской правды" признали меня самой сексуальной девушкой в стране в 2017 году. Мне безумно приятно, хотя, конечно, главными своими достоинствами я считаю совершенно другие черты. Спасибо большое всем, кто отдал свои голоса за меня», - написала Бузова и добавила фирменный хештег #моилюдивсегдасомной.

«КП» уточняет, что «симпатию певице и звезде проекта "Дом-2" выразили 44.69 % читателей». Правда, подписчики Ольги настроены скептично: «В Бузовой нет секса и никогда не было», «Сексуальности вообще нет. И ума также», «Читатели "Комсомольской правды" это мужики за 60, для них и парень с длинными волосами самый сексуальный».

Ранее Бузова обратилась к поклонникам с вопросом, не хотели бы они снова увидеть ее на страницах Playboy? Некоторые оригиналы предложили Ольге сняться для обложки журнала "Крестьянка", многие же попросили Бузову успокоиться.

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Ольга Бузова

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