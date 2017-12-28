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Анфиса Чехова не верит в новогоднее волшебство


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Веру в новогоднее волшебство можно сравнить с эффектом плацебо. В конце концов если действительно сильно захотеть, то можно многого добиться. Но Анфиса Чехова не верит ни в плацебо, ни в волшебство. Хотя однажды попробовала.

В преддверии новогодних праздников Анфиса решила поделиться в соцсетях забавной историей. По словам Чеховой, она с детства была скептиком, да и родители ее особо не баловали сказочными историями.

«Мне кажется, я никогда не верила в Деда Мороза, — пишет звезда. — Моя мама была женщиной честной и прямо мне сказала: "Дед Мороз — это артист, а подарки он тебе принесет, которые я ему заранее дам!" Я как-то легко это восприняла, без трагедий, а вот подружки, с которыми я настойчиво делилась этой информацией, рыдали навзрыд… Однажды мое неверие в Деда Мороза слегка поколебалось, когда одна из подруг рассказала мне, что под Новый год она обычно кладет в шкаф коробку из-под обуви с запиской внутри, на которой написаны ее пожелания, и 1 января находит в коробке заветный подарок!»

Рассказ приятельницы Анфису вдохновил. Она решила провести эксперимент. «Втайне от родных заготовила коробку и записку, но утром, естественно, ничего не обнаружила! С тех пор я окончательно перестала верить в чудеса и стала недолюбливать коробки из-под обуви! Своему сыну я активно рассказываю про Деда Мороза, но, кажется, современную молодежь больше не проведешь, и в садике его регулярно снабжают правдивой информацией…»

А вы верите в новогоднее волшебство?

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0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Анфиса Чехова

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