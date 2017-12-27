Бывший возлюбленный Виктории Бони, похоже, пока еще не настроен на серьезные отношения. На днях Алекс Смерфит опубликовал в соцсетях пост, который удивил его подписчиков. Мужчина написал о готовности к мимолетной интрижке.

«Кто-нибудь хочет составить мне компанию в этот уик-энд? Отправляйте сообщения в директ и ничего не говорите своей второй половине!» — написал Алекс, добавив хештеги: «Жизнь слишком коротка», «Никаких сожалений», «Удовольствие — наше все».

Количество откликнувшихся на призыв Алекса - неизвестно. Однако многие подписчики заметили, что молодому человеку не стоит так себя вести: «Какой пример показывает Анджелине...», «Фу, как не стыдно такое было писать-то?», «С личной жизнью совсем беда, лучше бы с Викой остался».

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Дек 25, 2017 at 12:47 PST

Напомним, Виктория Боня объявила о разрыве со Смерфитом в начале года. «Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в атмосфере полной семьи, как это должно быть. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. <...>. Александр потрясающий человек. Он очень умный. Я в восторге от того, как он дисциплинирован. Он не профессиональный спортсмен, но, наверное, более дисциплинирован, чем спортсмены. Он очень развитый, умный и интересный. Но для меня, как женщины, этого было недостаточно...» - поясняла девушка.

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