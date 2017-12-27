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Бесплатная блефаропластика в клинике Esteco Plastic!


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Вы давно мечтали сделать блефаропластику, но пока не находите возможности для проведения операции? Портал о красоте Kleos.ru совместно с клиникой Esteco Plastic исполнит вашу мечту!

Примите участие в новом конкурсе и выиграйте главный приз – бесплатную коррекцию век специалистами клиники Esteco Plastic. Также вас ждут другие замечательные подарки и уникальные предложения от организатора конкурса.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно:

  1. Заполнить короткий опросный лист на сайте Kleos.ru.
  2. Прислать яркую историю и описать, почему именно вам нужно сделать блефаропластику.

Прием заявок уже начался и продлится до 15 января 2018 года. Подробности о конкурсе и призах узнавайте по ссылке.



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: конкурс блефаропластика Esteco Plastic Kleos.ru

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