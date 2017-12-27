Бесплатная блефаропластика в клинике Esteco Plastic!

Вы давно мечтали сделать блефаропластику, но пока не находите возможности для проведения операции? Портал о красоте Kleos.ru совместно с клиникой Esteco Plastic исполнит вашу мечту!

Примите участие в новом конкурсе и выиграйте главный приз – бесплатную коррекцию век специалистами клиники Esteco Plastic. Также вас ждут другие замечательные подарки и уникальные предложения от организатора конкурса.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно:

Заполнить короткий опросный лист на сайте Kleos.ru. Прислать яркую историю и описать, почему именно вам нужно сделать блефаропластику.

Прием заявок уже начался и продлится до 15 января 2018 года. Подробности о конкурсе и призах узнавайте по ссылке.