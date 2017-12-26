Цыганов рассказал о воспитании детей

Евгений Цыганов - многодетный звездный папа. У актера восемь детей, и Цыганов старается не оставлять ни одного ребенка без внимания. Правда, как признается артист, нередко не он воспитывает ребят, а ребята - его.

Актриса Ирина Леонова подарила Цыганову семерых детей. Два года назад артисты расстались, но Евгений старается поддерживать ребят материально и регулярно общается с ними. Весной прошлого года актриса Юлия Снигирь родила актеру сына.

Как рассказал Цыганов в интервью Наталье Синдеевой, его наследники совершенно непохожи друг на друга. «Они все разные. Я могу сказать, что они воспитывают меня, а я – их. Про приемы не могу сказать, это было бы неправильно. В какой-то момент я с детьми оказался в школе Монтессори, в которой ребенок сам выбирает, что ему интересно, а родитель старается не мешать».

По словам артиста, у него не получается быть строгим папой, и, возможно, это проблема. «Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь».

Евгений старается проводить время с каждым ребенком. «Я стараюсь выцеплять их по одному… Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами».

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Источник фото: Globallookpress.com