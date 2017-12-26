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Рождество Робби Уильямс встретил голым


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Большинство людей предпочитают встречать Рождество в теплых пижамах, роскошных костюмах или праздничных нарядах. Но не Робби Уильямс (Robbie Williams), британский певец пренебрег традициями для того, чтобы попробовать нечто более рискованное.

 

Певец пожелал своим фанатам счастливого Рождества, представ перед ними совершенно обнаженным, лишь прикрывая ладонями наиболее значимые части своего тела.

Робби выглядел весьма довольным собой, демонстрируя свое татуированное, подтянутое, загорелое тело, пишет издание Mirror. И это всего через несколько месяцев после того, как он сетовал на то, что набрал немало лишних килограммов. Робби уверял, что его вес стал значительно больше после того, как у него появилась привычка совершать по ночам набеги на холодильник, превратившаяся в настоящую проблему.

Тем не менее на праздничной фотографии покоритель чартов предстал в превосходной форме, что вызвало настоящую бурю среди его поклонниц. «Кто хочет поцелуй под омелой?» - спросил он в Insta, и желающих было очень много, так что певец рискует быть зацелованным насмерть.

Артист знает, как раззадорить публику и устроить незабываемое шоу. Ранее Робби признавался, что его поддерживают боги шоу-бизнеса. Перед каждым выступлением шоумен проводит целую церемонию. Сначала певец собирает свою команду и признается артистам в любви. Затем Робби молится Элвису и богам шоу-бизнеса. Видимо, поэтому певца до сих пор так любят во всем мире.
 



0 Не нравится 1 Нравится 26.12.2017 Теги: Робби Уильямс

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