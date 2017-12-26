Пугачева анонсировала новый хит

Алла Борисовна в этом году решила взять паузу. Дива отказалась от съемок в новогодних телешоу и не стала выступать на корпоративах, несмотря на весьма привлекательные гонорары. Но в конце концов Пугачева не выдержала.

На днях появились слухи о проведении тайных съемок выступления Примадонны для новогоднего шоу Первого канала. Сама Алла Борисовна накануне подтвердила информацию. Она опубликовала свой снимок в Insta и написала: «Новая песня Олега Влади "Я летала". Специально для "Новогоднего огонька" на Первом по просьбам поклонников. #С Наступающим!#».

Многие подписчики поспешили поддержать Пугачеву: «Спасибо Вам за песню, ждем с нетерпением!!! Мы любим ваши песни! Вы наше достояние, и без Вас новогодняя программа неинтересная», «Спасибо Вам, что Вы решили выступить! Есть миллионы поклонников, которым Вы нужны, а злопыхатели - это люди с желчью в душе».

Но оказалось немало и недовольных: «Спасибо, что предупредили, телик можно не включать», «Опять "Ночь живых мертвецов"», «Все в прошлом, и голос тоже, но понять это и смириться нет сил... Почти два десятка лет, к сожалению, нет ни одного хита, и старый багаж уже не спасает».

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