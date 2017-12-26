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Эвелина Бледанс: «Буду смеяться в лицо неудачам»


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Этот год выдался непростым для Эвелины Бледанс. Актриса официально сообщила о разводе с мужем и откровенно призналась, что переживает разрыв болезненно. Сейчас у Эвелины снова непростой период, но она не сдается.

Предпраздничная суета может кого угодно довести до нервного срыва. Эвелина - на грани, но держится изо всех сил. «Какой же тяжелый конец года. Остается только ржать, как лошадь. Я же клоун, мне все хорошо и всегда весело и улыбчиво!!! А что там в моей головушке, и из каких перипетий мне приходится выпутываться... и мыслями бороться, и локтями толкаться... и всплакнуть, и приорнуть... и даже руки опустить... но лишь на мгновение. Лишь на мгновение я могу позволить себе быть слабой», - пишет звезда в Insta.

Стоит отдать должное Бледанс - настроение у актрисы боевое. «Буду смеяться в лицо неудачам и превращать их в достижения, буду видеть свет во всем и излучать его сама! Буду маленькой электростанцией для своих близких, и энергия моя не иссякнет. Я заклинаю себя и вас верить в свои силы, и да прибудут они с нами! С наступающим!!!»

Поклонники Эвелину поддержали: «Спасибо тебе, Эвелиночка, что ты есть! Ведь твоя "маленькая электростанция" заряжает весь мир! Оставайся всегда такой же прекрасной Женщиной!», «Я восхищаюсь вами и вашей жизненной солнечной энергией».

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0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2017 Теги: эвелина бледанс

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