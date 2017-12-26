Алла Довлатова не верит в порядочность Шепелева

Дмитрий Шепелев снова в центре обсуждения. Недавно отец покойной Жанны Фриске в очередной раз высказал ведущему ряд претензий. Как уверяет мужчина, Дмитрий не поддерживал умирающую от онкологии Жанну и сейчас делает все, чтобы маленький Платон не вспоминал о матери. А теперь вопрос о репутации Шепелева затронула Алла Довлатова.

В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера подняли тему об отношениях Шепелева с семьей Фриске. Гости в студии оживленно обсуждали, почему Дмитрий не позволяет родным Жанны видеться с маленьким Платоном.

В какой-то момент Кучера задался вопросом, почему шоумен с такой неоднозначной репутацией получил работу на Первом канале в качестве ведущего проекта «На самом деле». «Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы, - высказала свою точку зрения ведущая Алла Довлатова. - Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший? Родителям Жанны я верю. Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой».

Напомним, сам Дмитрий недавно обратился к хейтерам с просьбой оставить его в покое. «Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребенок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь. Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные. Займитесь собой и своими проблемами. С Новым годом. Добра вам всем».

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