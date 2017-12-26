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Алла Довлатова не верит в порядочность Шепелева


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Дмитрий Шепелев снова в центре обсуждения. Недавно отец покойной Жанны Фриске в очередной раз высказал ведущему ряд претензий. Как уверяет мужчина, Дмитрий не поддерживал умирающую от онкологии Жанну и сейчас делает все, чтобы маленький Платон не вспоминал о матери. А теперь вопрос о репутации Шепелева затронула Алла Довлатова.

В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера подняли тему об отношениях Шепелева с семьей Фриске. Гости в студии оживленно обсуждали, почему Дмитрий не позволяет родным Жанны видеться с маленьким Платоном.

В какой-то момент Кучера задался вопросом, почему шоумен с такой неоднозначной репутацией получил работу на Первом канале в качестве ведущего проекта «На самом деле». «Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы, - высказала свою точку зрения ведущая Алла Довлатова. - Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший? Родителям Жанны я верю. Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой».

Напомним, сам Дмитрий недавно обратился к хейтерам с просьбой оставить его в покое. «Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребенок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь. Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные. Займитесь собой и своими проблемами. С Новым годом. Добра вам всем».

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1 Не нравится 0 Нравится 26.12.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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Обсуждение 6  

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  • Naiza
    Удивительная неблагодарность семьи Фриске поражает в который раз. Очень удобно они забыли, как простой минский парень самостоятельно заработал на квартиру в москве и продал ее ради любимой больной женщины и как ездил по докторам, умоляя взять Жанну на лечение, в то время как мать и отец только вопили на телеке про несправедливость, а бизнесы свои и квартиры не продали. Как их еще кто-то может всерьез воспринимать?
    		 26.12.17 21:04
         
    0
         
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  • ЕКАТЕРИНА Петрозаводск
    Кто такая Довлатова?Воспитывала бы лучше своего ребенка.Бегает по шоу, а ребенок брошен
    		 26.12.17 16:59
         
    -1
         
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  • Евгения
    Надоели уже все!!!....Что Фреске, что Джигарханян..... Перед НГ все деньги зарабатывают на своем грязном белье. Уже не знаешь кому верить.....а я вот думаю как тот же Шепелев мог снимать какие-то суммы со счетов Жанны Фриске, когда они друг для друга были никем, обычный гражданский брак (сожительство), если конечно у него не было какой-то "эксклюзивной" доверенности, тем более там миллионные суммы. Деньги могли снимать только близкие родственники-мать или отец.
    		 26.12.17 16:43
         
    1
         
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  • Ники
    поскольку Шепелев ни в каких передах не участвует, о себе не рассказывает, значит он- козел, а Фриске где только не светился, кому только не жаловался, сколько грязи на Шепелева вылил, значит он-хороший и пушистый(((( хватит уже Шепелева обливать, правильно он пишет, займитесь каждый своей жизнью..
    		 26.12.17 15:03
         
    2
         
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  • Прелесть
    Только правоохранительные органы могут назвать его виновным. Но даже таких органов в России нет. " не нашли виновного" в таком лёгком деле. Значит, Шепелев освобождён он осуждений.
    		26.12.17 12:45
         
    0
         
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  • Любаша
    Да козел этот Шепелев.Посмотрите в его глаза, он врет всем, он не искренний, я больше верю отцу Жанны.Программа на самом деле где невозможно солгать, поставили ведущим Шепелева, человека который сам всем лжет , ну как так! Эрнст убери этого козла со своего канала.
    		 26.12.17 12:37
         
    -3
         
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