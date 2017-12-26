Агутин приготовил дорогие подарки дочерям

Знаменитости вовсю готовятся к главному празднику зимы, и приятная часть торжества – это получение подарков. Леонид Агутин в этом году сама щедрость. Он приготовил достаточно дорогие подарки для своих дочерей.

Певец рассказал, что подарки он приготовил, основываясь на пожеланиях детей. Старшей дочери, Полине (девушке 21 год), Агутин приобрел путевку в Лондон, куда она давно мечтала съездить с молодым человеком. Певец не считает зазорным профинансировать будущего зятя. «Ничего криминального в этом не вижу! Он замечательный парень. Придет время, и будет очень хорошо зарабатывать. Всему свой час!»

Агутин отметил, что молодой человек Полины отличается умом, поэтому со временем он встанет на ноги и сможет обеспечивать семью.

Младшая дочь Елизавета радует музыканта желанием заниматься творчеством, это рвение заботливый отец решил поддержать и купил музыкальную установку за полтора миллиона рублей. «На Новый год Лиза попросила меня купить ей музыкальный пульт, чтобы дома делать самостоятельно профессиональные записи. Хорошее у ребенка желание. Все по делу – это можно только поприветствовать!»

Как пишут «7Дней», без подарка пока осталась супруга артиста. Ей Леонид ничего не присмотрел. Однако Анжелика не может пожаловаться на невнимание со стороны мужа, поскольку получает от него подарки не к датам, а просто так. «Периодически у нее возникает мысль, что ей что-то нужно. Тогда она говорит: "Давай покупай!" Например, платье, которое стоит безумных денег», - заявил Леонид в эфире программы «Ты не поверишь!».

