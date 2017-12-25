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5 идей новогодних подарков


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Вы уже купили подарки близким на Новый год? Если нет, то наша подборка с разными идеями подарков для Вас. Бесплатные или универсальные, особенные или полезные – вы точно подберете тот самый подарок.

5 идей новогодних подарков

Открытка на email

Чудесные открытки от молодого иллюстратора, которые можно бесплатно отправить на электронную почту в любую точку мира со своим поздравлением. Есть возможность добавить к подарку электронный подарочный сертификат на услуги или шопинг.

5 идей новогодних подарков

Абонемент в соляную пещеру

Походы в пещеру – это настоящее СПА: нежно мерцает соляная комната, тихо играет музыка и обстановка располагает к полному релаксу. Одно посещение соляной комнаты приравнивается к трем дням на море! Абонементы от 5 до 15 посещений.

5 идей новогодних подарков

День в СПА

От такого подарка не откажется женщина любого возраста - тайский массаж, обертывание, соляной гоммаж, уход за лицом и руками – долгожданный день релакса в лучших салонах станет отличным подарком на Новый год.

5 идей новогодних подарков

Подарочная карта в любимый магазин

ЦУМ, Рив Гош, Pandora, Лэтуаль…Она точно знает, что захочет купить. Подарочный сертификат можно упаковать в сладкую подарочную коробку и оформить бесплатную доставку подарка при заказе от 5000 рублей.

5 идей новогодних подарков

Полет в подарок

Полет в подарок – это радость, новые ощущения и море впечатлений. Вы точно сможете удивить, подарив подарочный сертификат на полет на параплане, воздушном шаре или вертолете.

5 идей новогодних подарков


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0 Не нравится 0 Нравится 25.12.2017 Теги: новый год подарки

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