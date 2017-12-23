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Сябитова о пиках женской сексуальности


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Звезда телешоу «Давай поженимся» запустила собственный канал на Youtube. Знаменитая сваха представила на суд зрителей образовательную программу, которая называется "Роза Сябитова о климаксе и не только...". Публика отнеслась к проекту неоднозначно.

В одном из выпусков своего проекта Роза рассуждает о сексуальной жизни с началом менопаузы. «Начало менопаузы — один из пиков женской сексуальности. В отличие от молодых, нам не нужно никому ничего доказывать. Мы более раскрепощенные и уверенные в себе», - рассуждает Сябитова.

Роза добавляет, что некоторые дамы отказываются от интима ближе к 50 годам из-за неприятного ощущения сухости. «Необходимо просто восполнить женский гормон эстроген. Чтобы это сделать, нужно использовать крем с эстриолом. Не забывайте, в 45 лет жизнь только начинается», - говорит сваха.

Некоторым поклонникам новый проект Сябитовой не понравился: «Роза, сходите к врачу, лучше всего к психотерапевту. Он поставит диагноз и пропишет лечение. Успокойтесь. И если очень нужны деньги, то зарабатывайте тем, о чем знаете, а не тем, о чем понятия не имеете», «Ну ума палата!!! И просветит, и подскажет. Куда деваться?», «Малышева номер 2. Позор».

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1 Не нравится 0 Нравится 23.12.2017 Теги: Роза Сябитова

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