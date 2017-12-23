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Авраам Руссо снова обижен на жену


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Авраам Руссо недавно чуть не подал на развод. Но одумался. Певец решил наладить отношения с супругой и обеспечить нормальную семейную обстановку для дочерей. А теперь Авраам снова обижен на жену.

Как заявил Руссо, ему не нравятся слова супруги Морелы о том, что он не обеспечивает семью. «Они сейчас живут в Америке. Правда, Морела врет, что пребывают в нищете, хотя я регулярно отправляю им огромные суммы денег. Только за три последних месяца я перечислил им свыше ста тысяч долларов. Они не нуждаются ни в чем, несмотря на все заверения Морелы в телеэфирах», - цитирует артиста Starhit.

Авраам, который недавно говорил о готовности вести переговоры с женой ради детей (у пары растут две очаровательных дочери), считает, что банально избаловал любимую.

К тому же у современных женщин слишком много свободы. «Женщины в XXI веке получили слишком много свободы, как мне кажется. Поэтому они растерялись и ведут себя так же непозволительно, как и моя жена. Морела никогда в жизни не работала, она не знает, как сложно человеку зарабатывать деньги и содержать семью», - сказал исполнитель изданию «Мир новостей».

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0 Не нравится 0 Нравится 23.12.2017 Теги: Авраам Руссо

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