Малиновская назвала Борисову «недоразумением»

Дана Борисова на прошлой неделе была госпитализирована, а сейчас идет на поправку. На днях ведущая приняла участие в телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии Дана побеседовала с Машей Малиновской.

Ранее Борисова призывала Машу пройти курс реабилитации, но теперь Малиновская выразила сомнения в адекватности Даны. По слухам, Малиновская страдает зависимостью от запрещенных препаратов.

Но сама Маша уверяет, что аддикции у нее нет, однако сейчас она оказалась в сложной ситуации - мать Малиновской тяжело больна, к тому же Машу атакуют кредиторы бывшего мужа. «Мне обидно. Я считаю ее (Дану) недоразумением. У нее отнимают ребенка, а она падает, будучи пьяной. Дану уговорил Андрей, она согласилась, что у нее есть проблемы. "Я страдаю, я зависимая, я готова лечиться", - говорит она сейчас. Поехала в Таиланд, взяв с собой запрещенные вещества... Мне ее жалко, она нездорова. Дану и раньше считали дурочкой. Теперь ей уже за 40, но ума не прибавилось», - высказалась Малиновская.

В ответ Борисова заметила, что курс реабилитации Маше бы не помешал. «У тебя замашки пошлые, и ты ругаешься, от этого, кстати, тоже могут отучить на реабилитации. Может, у тебя, наконец-то, и речь наладится? Ты говоришь так, как будто находишься «в употреблении». Я понимаю тебя», - заявила Дана.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь . Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.