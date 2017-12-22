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Кудрявцева пообщалась с Фриске


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Скандальная история семьи Фриске не заканчивается. Родственники покойной Жанны Фриске продолжают борьбу с Русфондом и Дмитрием Шепелевым. Теперь Лера Кудрявцева пригласила в студию своей программы «Секрет на миллион» отца певицы Владимира Борисовича для откровенного разговора. И как призналась ведущая, для нее это была самая тяжелая программа.

Владимир Фриске до сих пор не может нормально общаться с внуком. И не пришел к пониманию с Дмитрием Шепелевым. Мужчина уверяет, что именно Шепелев снимал деньги со счета Жанны. По словам Владимира Борисовича, Дмитрий не приходит на могилу Жанны и не рассказывает Платону о матери. «Перед смертью Жанна подарила Платону крестик, а он этот крестик выбросил», - пожаловался мужчина.

Он также уточнил, что на лечение Жанны было потрачено 83 миллиона рублей. Владимир Фриске заявил о готовности отчитаться за каждую копейку, потраченную на лечение, и рассказал, что, по словам его супруги, когда «Жанне становилось сильно плохо, он (Шепелев) заставлял подписывать какие-то документы».

Напомним, в августе Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с семьи певицы 21,6 млн рублей, ранее собранных Русфондом на лечение Жанны. Тогда глава благотворительной организации Лев Амбиндер заявил о планах направить взысканные средства в помощь детям, страдающим онкологией.

Ранее мы писали:

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2017 Теги: фриске

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