Кшесинская потеряла ребенка императора

Матильда Кшесинская и ее отношения с Николаем II – до сих пор одна из самых обсуждаемых тем уходящего года. Журналисты издания «Московский комсомолец» провели небольшое расследование, и в документах Госархива нашлись довольно интересные бумаги, а именно - воспоминания балерины.

Как сообщается, журналисты обнаружили неизданный фрагмент мемуаров Кшесинской. И судя по отрывку, Матильда потеряла ребенка.

Так, в изданных мемуарах балерины описывается несчастный случай, произошедший с Кшесинской зимой 1893 года. Балерина вместе с подругой во время катания по городу вылетела из саней. «Кучер не мог ее удержать, сани опрокинулись, но, на наше счастье, не в сторону панели, где был ряд гранитных тумб, о которые мы могли разбить себе головы, а в сторону улицы. Ольга, Оляша, как мы ее называли, первая вылетела из саней, а я с трудом освободилась из-под меховой полости и тоже в конце концов вылетела из саней в снег, сильно расшибла себе руку, да и вся вообще здорово расшиблась».

В авторском экземпляре же обнаружен следующий фрагмент. «Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела».

По одной из версий, Кшесинская в какой-то момент сама решила вычеркнуть из мемуаров упоминание о случившемся несчастье.

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Источник фото: Globallookpress.com