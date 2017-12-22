Королева Летисия готова к Рождеству

"Feliz Navidad!" - говорят испанцы, поздравляя с Рождеством. В королевском доме Испании к праздникам уже готовы. А Ее Величество королева Летисия сейчас выбирает наряды алого цвета - видимо, чтобы подчеркнуть праздничное настроение.

Накануне Летисия посетила одно из благотворительных мероприятий в Мадриде. На встречу с представителями испанской Ассоциации по борьбе с раком королева прибыла в красном пальто, ботфортах в тон и юбке с геометрическими красно-белыми узорами. Судя по улыбке, Ее Величество была в прекрасном настроении и предвкушении праздника.

Как уточняется, это было последнее официальное мероприятие с участием Летисии в этом году. Стоит отметить, что в связи с кризисом в Каталонии ранее королева заменяла мужа на нескольких торжественных мероприятиях. Сам король был на тот момент занят обсуждением вопросов о независимости региона с правительством.

Ранее королевский дом Испании представил рождественскую открытку. На снимке король Филипп VI, королева Летисия с дочерьми Леонор и Софией позировали на фоне своей резиденции в Мадриде. В подписи к открытке монархи желают всем счастливого Рождества и прекрасных праздников.

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Источник фото: Globallookpress.com