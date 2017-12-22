Джигарханян жаждет наказать экс-супругу

В прошлом месяце Армен Джигарханян развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И фактически остался без капитала и недвижимости. Сейчас адвокаты и друзья актера пытаются вернуть квартиру артиста, а сам актер горит желанием наказать бывшую жену.

После расставания с Виталиной Армен Борисович живет в квартире, приобретенной для него друзьями. Чувствует себя 82-летний артист неплохо, но... «Честно скажу, впервые не знаю, что делать. Даже не жалко денег — что деньги? Ушли-пришли… Но так беспардонно! Обман, предательство! Ты скажи: нужны деньги — я достану… Но не так. Я выправлюсь, выправлюсь. Была у меня жена, теперь нет, и слава богу. У меня единственное желание, гнусное, скверное, — сурово ее наказать», — признался актер.

По словам Джигарханяна, он считает Виталину отъявленной мошенницей, и артист намерен добиваться наказания за правонарушения. «В данном конкретном случае я даже буду просить, чтобы ее посадили. Ее надо бояться», — заявил артист изданию «Московский комсомолец».

Напомним, ранее адвокат актера высказал предположение, что Цымбалюк-Романовская использовала сильнодействующие медпрепараты в корыстных целях.

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Источник фото: Globallookpress.com