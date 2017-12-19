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Мама Криштиану Роналду показала милое фото близнецов


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Близнецы Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), рожденные суррогатной матерью, готовы дарить всем радостное праздничное настроение. Мама футболиста Мария Долорес дос Сантос Авейро разместила в Insta очаровательную фотографию, на которой она обнимает шестимесячных Еву и Матео, которые выглядят невыносимо милыми кроликами в пушистых комбинезонах.

 

Гордая бабушка также выложила снимок новорожденной дочери Криштиану Аланы Мартины. Мария прокомментировала фотографии на португальском языке следующим образом: «Доброе утро всем моим маленьким любимым. Всем удачной недели».

Совсем недавно, в ноябре, Криштиану и Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) дали жизнь своему совместному первенцу Алане Мартине. Ранее в этом месяце пара поделилась снимками новорожденного младенца с изданием HELLO!.

Джорджина сказала тогда о своей дочери: «Ее рождение однозначно сделало нас ближе. Мы теперь счастливее, чем когда бы то ни было».

Алана Мартина уже четвертый ребенок футболиста. У звезды клуба «Реал Мадрид» есть еще семилетний сын Криштиану младший и близнецы. «Дети - наша радость. Мы просыпаемся и первое, что делаем, это обнимаем и целуем их, - признается Джорджина. - Затем мы сажаем их в маленькие стульчики и смотрим, как они завтракают, и убеждаемся, чтобы у них было все, что им нужно».



0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2017 Теги: Криштиану Роналду

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