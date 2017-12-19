Максим Виторган заступился за жену

Ксения Собчак в эти выходные поразила поклонников своим выступлением на сцене в качестве певицы. Телеведущая, исполнившая пародийную песню «Непопулярная», вызвала неоднозначную реакцию у общественности. Однако Максим Виторган поспешил заступиться за жену.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 16, 2017 at 3:13 PST

Ксения исполнила песню-пародию, в которой досталось и Ольге Бузовой, и Насте Самбурской. Автором дебютной композиции Собчак стал Виктор Дробыш. И многие посчитали, что песня остроумная, однако нашлись и те, кому не понравилась Ксения-певица. Максим Виторган тут же решил поставить критиков на место, рассказав, что его восхищает в жене.

«Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей – это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть», – заявил Максим.

Виторган уверен, что любые попытки поместить Собчак в какие-то усредненные рамки обречены на провал. И люди могут только либо восхищаться ею, либо возмущаться. «Мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что иначе мы не понимаем, как так. (…) А ей все мало. Она не соответствует», – считает актер.

Ранее Собчак написала в Insta: «На #музтв тем временем состоялась премьера моего сольного выступления! Теперь я тоже буду ездить с сольниками и дарить вам себя и свою «искренность» под фонограмму! (на самом деле нет) Спасибо Виктору Дробышу за этот талантливый и искрометный стеб!:) Надеюсь, станет хитом!!!»

