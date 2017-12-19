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Максим Виторган заступился за жену


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Ксения Собчак в эти выходные поразила поклонников своим выступлением на сцене в качестве певицы. Телеведущая, исполнившая пародийную песню «Непопулярная», вызвала неоднозначную реакцию у общественности. Однако Максим Виторган поспешил заступиться за жену.

 

Ксения исполнила песню-пародию, в которой досталось и Ольге Бузовой, и Насте Самбурской. Автором дебютной композиции Собчак стал Виктор Дробыш. И многие посчитали, что песня остроумная, однако нашлись и те, кому не понравилась Ксения-певица. Максим Виторган тут же решил поставить критиков на место, рассказав, что его восхищает в жене.

«Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей – это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть», – заявил Максим.

Виторган уверен, что любые попытки поместить Собчак в какие-то усредненные рамки обречены на провал. И люди могут только либо восхищаться ею, либо возмущаться. «Мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что иначе мы не понимаем, как так. (…) А ей все мало. Она не соответствует», – считает актер.

Ранее Собчак написала в Insta: «На #музтв тем временем состоялась премьера моего сольного выступления! Теперь я тоже буду ездить с сольниками и дарить вам себя и свою «искренность» под фонограмму! (на самом деле нет) Спасибо Виктору Дробышу за этот талантливый и искрометный стеб!:) Надеюсь, станет хитом!!!»
 



0 Не нравится 1 Нравится 19.12.2017 Теги: Максим Виторган Ксения Собчак

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Обсуждение 2  

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  • Юля
    Да мы ничего не требуем. Мы не знаем просто , куда от нее дется. Сырники она нам не готовит. И не надо. И детей он нее тоже не надо. Куда не ткнешся - везде " Бабабабабаба" Онромный рот трубит балду. Лучше бы сырники , что ли..
    		 19.12.17 23:00
         
    5
         
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