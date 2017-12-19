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Бузова напугала читателей Playboy


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Всего за год Ольга Бузова стала мегапопулярной. Но сейчас что-то пошло не так. Проект с участием девушки на Первом канале закрыт. Некоторые убедительно просят ведущую покинуть реалити «Дом-2». А новая инициатива Ольги спровоцировала мощный поток негатива в соцсетях.

На днях Бузова обратилась к подписчикам в Insta с вопросом: «А вы хотели бы меня вновь увидеть на обложке #playboy?»

Реакция была отнюдь не той, которая может понравиться девушке: «Хью Хефнер перевернется в гробу. Хватит. Пощади», «Конечно, нет... Журнал закроют», «Нагрузила себя съемками и концертами от жадности, денег ей все мало, а потом всем жалуется, как она устала, не спала, как ей плохо». Некоторые оригиналы предложили Ольге сняться для обложки журнала "Крестьянка".

Напомним, недавно зрители проекта «Дом-2» обратились к ведущей с призывом освободить место. «Пора на выход», «Сколько можно! Бузовой пора уйти», «Бузовой не место на "Доме-2", иди пой», «Бузова опозорилась на Первом, продолжает позориться на "Доме-2", позорится на сцене. Невозможно на нее смотреть уже. Заигралась». Некоторые также рекомендуют девушке, наконец, заняться устройством личной жизни.

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2017 Теги: Ольга Бузова

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