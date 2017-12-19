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Алена Водонаева: «Иду на рекорд»


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Алена Водонаева в этом году стала счастливой женой. Но это не мешает девушке позировать для мужских изданий. На днях Водонаева с гордостью сообщила о новой фотосессии для журнала Maxim.

Алена опубликовала в Insta фото из гримерной и написала: «Девушка с обложки журнала "Maxim" за февраль 2018 года. Это будет моя третья обложка для "Максим". Снова иду на рекорд. Буду благодарна, если кто-нибудь из семейства пернатых обязательно напишет мне о том, что #ЯЖеМать, а не то я забыла!»

Сейчас Водонаева занята не только подготовкой к новогодней ночи. У Алены весьма плотный график, в котором, помимо съемок, значатся работа над книгой и подготовка к свадебному путешествию.

«У меня полностью готова первая часть "Она", и сейчас я активно работаю над второй - "Он". Первая посвящена только нам, девочки, дорогие мои эгоистки, вторая, как вы уже догадались, мужчинам! Не знаю, успею ли я все это закончить до своего свадебного путешествия... Скорее всего, нет. Буду реалисткой и намечу себе окончательную точку в конце февраля. Получается довольно интересная работа. Сама собой горжусь. Уверена, что вам понравится и во многом реально пригодится. Мотивирую, делюсь секретами и максимально откровенна».

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2017 Теги: Алена Водонаева

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Обсуждение 1  

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  • Васаби
    Тот же шлак, что и Бузова, но гораздо менее успешный . Однако, ктото ведь купить ее опус. Не сравнимо с Олей конечно, но мне странно сколько у нас поедателей всякого кхм.., что позволяет таким "талантливым" людям делать на них нехилые деньги.
    		19.12.17 16:48
         
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