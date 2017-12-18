Влад Кадони намекнул на закрытие «Битвы экстрасенсов»

Популярный проект «Битва экстрасенсов», похоже, в новом году не порадует публику. Один из бывших участников передачи Влад Кадони намекнул на закрытие шоу. Как известно, недавно в Госдуме задумались над специальным законопроектом.

На выходных состоялась запись финала шоу. В конце этой недели проект выйдет в эфир, но Кадони не удержался от спойлера и назвал имена победителей: «"Битва экстрасенсов 18". 1. Гецати 2. Соня 3. Кинжинов 4. Алибековы. Как не выложить, если многие уже сказали. Мои поздравления всем, кто болел за него!!!»

Чуть позже Влад написал: «Говорят, это последний сезон "Битвы экстрасенсов". Не хочется верить в это. Хочется и дальше видеть этих замечательных людей на телеэкранах».

Впрочем, немало подписчиков Влада отметило: «Давайте, закрывайте. Уже давно все знают, что это постановка», «Разоблачили! Хорош народ дурить!», «Просто люди уже не верят экстрасенсам, сомневаются».

Напомним, ранее депутат Сергей Вострецов вынес на обсуждение в Госдуму законопроект, в котором предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7, описывающей колдовскую или магическую деятельность, а также внести поправки в статью 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»). «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», - заявил депутат.

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