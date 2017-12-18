 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Влад Кадони намекнул на закрытие «Битвы экстрасенсов»


0 0

Популярный проект «Битва экстрасенсов», похоже, в новом году не порадует публику. Один из бывших участников передачи Влад Кадони намекнул на закрытие шоу. Как известно, недавно в Госдуме задумались над специальным законопроектом.

На выходных состоялась запись финала шоу. В конце этой недели проект выйдет в эфир, но Кадони не удержался от спойлера и назвал имена победителей: «"Битва экстрасенсов 18". 1. Гецати 2. Соня 3. Кинжинов 4. Алибековы. Как не выложить, если многие уже сказали. Мои поздравления всем, кто болел за него!!!»

Чуть позже Влад написал: «Говорят, это последний сезон "Битвы экстрасенсов". Не хочется верить в это. Хочется и дальше видеть этих замечательных людей на телеэкранах».

Впрочем, немало подписчиков Влада отметило: «Давайте, закрывайте. Уже давно все знают, что это постановка», «Разоблачили! Хорош народ дурить!», «Просто люди уже не верят экстрасенсам, сомневаются».

Напомним, ранее депутат Сергей Вострецов вынес на обсуждение в Госдуму законопроект, в котором предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7, описывающей колдовскую или магическую деятельность, а также внести поправки в статью 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»). «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», - заявил депутат.

Ранее мы писали:

Почему Пореченков разочаровался в «Битве экстрасенсов». Новые разоблачения.

Башаров прокомментировал скандал на «Битве экстрасенсов». Артист ответил на разоблачение Михаила Пореченкова.

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» найдена мертвой. Илона Новоселова выпала из окна.


0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2017 Теги: битва экстрасенсов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору