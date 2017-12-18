Примадонна отказалась от корпоративов

В начале года многие зрители Первого канала выразили недовольство новогодними программами с участием Аллы Пугачевой. Константина Эрнста призывали пересмотреть формат праздничных шоу. Эрнст уверял, что новогодние проекты без Аллы Борисовны - как праздничный стол без оливье. Но в предстоящую новогоднюю ночь мы Пугачеву не увидим. Более того, в этом году дива решила вообще не появляться на праздничных мероприятиях.

Алла Борисовна в этом году числилась в тройке самых дорогих артистов. Дива требовала не менее 300 тысяч евро за выступление на корпоративах. Но как выясняется, ни на одном корпоративе Пугачева не выступила.

Как рассказал один из организаторов концертов Олег Смирнов, Примадонне поступило немало предложений, но она ни одно не приняла. «Алле Борисовне поступают хорошие предложения. Но Пугачева пока еще не согласилась ни на одно: она все внимательно изучает, узнает детали: у кого петь, где петь, и отказывает».

Ранее стало известно об отказе Пугачевой сниматься в новогодних шоу. Рустам Солнцев даже поспешил обратиться к диве с призывом вернуться. «Я к Аллочке хочу обратиться. Родненькая, ну отчего ты так расстроилась?.. Тебя все любят! Ты же, в конце концов, молодая мама! Красивая, перспективная пенсионерка. Пой, родная, пой!»

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