Леонид Ярмольник раскритиковал телевидение

Актер практически исчез с экранов ТВ, и на то есть веские причины. Леонид Ярмольник, который находится сейчас на гастролях в Екатеринбурге, рассказал местной прессе, что он недоволен качеством телепередач и сериалов.

Ярмольник считает, что современное телевидение не соответствует его убеждениям, а больше похоже на отхожее место. Моральные принципы удерживают его от участия в ток-шоу.

«Изменился язык, изменилась мораль, теперь она не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это не интересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», – сообщил актер.

Ярмольник также отметил и низкое качество телевизионных сериалов. По его словам, в год появляется всего несколько стоящих проектов, остальное снимается для заполнения эфира. По этой причине актер практически перестал отслеживать ТВ-новинки. При этом актер похвалил сериал «Троцкий» с Константином Хабенским и Сергеем Безруковым, отметив высокий уровень проекта.

Как пишет StarHit, Леонид Исаакович приехал в Екатеринбург со спектаклем «И снова с наступающим». В главных ролях также играет Николай Фоменко. Сюжет постановки прост: герой узнает, что от него ушли жена, и отмечает Новый год с Дедом Морозом.

Сам актер не соблюдает никаких новогодних обычаев и считает 31 декабря семейным праздником.

Источник фото: Globallookpress.com