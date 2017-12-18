Джастин Бибер и Селена Гомес проведут Новый год в Нью-Йорке

Ранее ходили слухи о том, что Джастин Бибер (Justin Bieber) и Селена Гомес (Selena Gomez) не собираются проводить Рождество вместе, теперь утверждается, что Новый год пара точно встретит не по одиночке. И отметят звезды новогоднюю ночь в Большом яблоке.

Как сообщает источник изданию E! News, звезды поп-музыки, Селена и Джастин, собираются встретиться в Нью-Йорке, чтобы совместно отметить 2018 год. Поклонники уверены, что у Джастина есть что-то особое на уме.

Селена и Джастин великолепно проводят время. Их неоднократно видели вместе, когда они ходили по магазинам и ужинали. По словам инсайдера, Джастин очень привязан к Селене, но им по-прежнему предстоит многое узнать друг о друге теперь, когда они стали взрослыми людьми. Но все же они стараются как можно больше веселиться. В Вашингтоне даже видели Джастина танцующим.

Фанаты внимательно следят за перемещениями своих кумиров и очень быстро узнают, где те находятся. Так, пребывание поп-звезд в Сиэтле было раскрыто почти мгновенно, несмотря на то, что никак не афишировалось. Теперь поклонники пары не могут дождаться Рождества и Нового года, чтобы насладиться новыми фотографиями очаровательной пары.

