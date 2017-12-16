Мадонна вспомнила молодость

В 1989 году ее клип Like A Prayer с религиозной символикой спровоцировал громкий скандал. Почти через 30 лет поп-дива Мадонна (Madonna) решила "вспомнить молодость". В новой рекламной фотосессии звезда снова в нижнем белье на фоне религиозных символов.

Публикация от Luigi and Iango (@luigiandiango) Окт 14 2017 в 8:39 PDT

Мадонна активно рекламирует свой косметический бренд MDNA Skin. И ради рекламы решила позировать в черном корсете и чулках на фоне внушительного распятия. Как припоминают колумнисты, в 1989 году провокационный клип Like A Prayer с использованием религиозной символики стоил звезде контракта с Pepsi (компания расторгла контракт на фоне скандала). Теперь же фотосессия выглядит интересной, но не более. Даже не слишком оригинальной.

Публикация от MDNA SKIN 🌹 (@mdnaskin) Ноя 20 2017 в 3:55 PST

Впрочем, нельзя не отметить: в свои почти 60 лет Мадонна выглядит отлично. Между прочим, недавно артистка поделилась своей методикой ухода за кожей. «Утром я предпочитаю не спешить. Минут 10–20 я навожу красоту прямо в постели. Проснувшись, наношу маску для глаз и распыляю на лицо спрей с розовой водой. После могу протереть кожу специальными криопалочками (они хранятся в холодильнике). А потом пью кофе».

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