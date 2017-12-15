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Новогоднее представление для детей


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ЧТО? «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» (6+)

ГДЕ? «КИНО-ХОЛЛ» ВГИК (ул. Вильгельма Пика, 3)

КОГДА? 30 и 31 декабря 2017, начало в 12.00 и 15.00; 3,4,5 и 6 января 2018, начало в 12.00 и 15.00.

Новогоднее представление для детей

В рождественскую ночь исполняются самые заветные желания и оживают любимые детские игрушки. Наверное, поэтому дети всего мира так любят сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король».

Красивая история победы добра над злом и самопожертвования главного героя, который спас принцессу от колдовства и превратился в Щелкунчика.

Это музыкальный спектакль, все действующие лица которого танцуют и поют – даже Королева Мышильда и её сын Мышиный Король. Конечно, сказка закончится хорошо, подвиг Щелкунчика будет вознаграждён, и герои обретут заслуженное счастье.

Новогоднее представление для детей

Перед началом спектакля - новогодний интерактив с  гостями от  Деда Мороза и Снегурочки. На огромном экране - видеопроекция фрагментов из одноименного мультфильма и красочные спецэффекты.

Совместный проект МДМТ «Экспромт» и Детского музыкального театра юного актёра.

Продолжительность спектакля - 1 час 10 минут, без антракта.
Билеты и подарки на сайте www.kino-hall.ru

*Подарок в стоимость билета не входит, цена подарка 500 рублей.


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 15.12.2017 Теги: новый год Щелкунчик и Мышиный Король спектакль

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