«Самая красивая девочка России» стала звездой Vogue

В России растет новое поколение писаных красавиц. Только недавно СМИ писали о 6-летней Анастасии Князевой из Перми, которую английские издания назвали «самой красивой девочкой в мире». А теперь Vogue представляет «самую красивую девочку России».

💗#annapavaga 📸 @vesnugka Публикация от Anna Pavaga (@annapavaga) Дек 12 2017 в 1:14 PST

Звездой детского издания модной библии стала 7-летняя Анна Павага из Петербурга. У девочки большие светло-голубые глаза, прелестный овал лица и милая улыбка. Анну можно назвать чуть ли не "ветераном" модельного бизнеса. По словам родителей, девочка снимается для различных рекламных кампаний и изданий с трех лет. Сейчас Анна регулярно выезжает на съемки за рубеж.

Публикация от Anna Pavaga (@annapavaga) Дек 8 2017 в 12:59 PST

В интервью Vogue девочка призналась, что всегда волнуется во время работы, так как все хотят с ней сфотографироваться и поговорить.

Публикация от Anna Pavaga (@annapavaga) Дек 14 2017 в 1:55 PST

Напомним, ранее мы писали о 6-летней Анастасии Князевой. Когда в Insta-блоге девочки появилось сообщение о том, что она признана самой красивой, подписчики Анастасии были в восторге: «Думаю, безусловно, правильный статус "самая красивая девочка в мире" присвоен милашке с ангельским личиком!», «Словно нарисовали этого ребенка, до такой степени красивая и необычная внешность, словно с картинки, глаза одни чего стоят», «Желаем девочке успешного развития и сотрудничества по жизни! Невозможно наглядеться на такую хрустальную красоту...»

Ранее мы писали:

Названа самая красивая девочка мира. Ею стала 6-летняя россиянка.

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