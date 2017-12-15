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«Самая красивая девочка России» стала звездой Vogue


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В России растет новое поколение писаных красавиц. Только недавно СМИ писали о 6-летней Анастасии Князевой из Перми, которую английские издания назвали «самой красивой девочкой в мире». А теперь Vogue представляет «самую красивую девочку России».

 

💗#annapavaga 📸 @vesnugka

Публикация от Anna Pavaga (@annapavaga)

 

Звездой детского издания модной библии стала 7-летняя Анна Павага из Петербурга. У девочки большие светло-голубые глаза, прелестный овал лица и милая улыбка. Анну можно назвать чуть ли не "ветераном" модельного бизнеса. По словам родителей, девочка снимается для различных рекламных кампаний и изданий с трех лет. Сейчас Анна регулярно выезжает на съемки за рубеж.

 

В интервью Vogue девочка призналась, что всегда волнуется во время работы, так как все хотят с ней сфотографироваться и поговорить.

 

Напомним, ранее мы писали о 6-летней Анастасии Князевой. Когда в Insta-блоге девочки появилось сообщение о том, что она признана самой красивой, подписчики Анастасии были в восторге: «Думаю, безусловно, правильный статус "самая красивая девочка в мире" присвоен милашке с ангельским личиком!», «Словно нарисовали этого ребенка, до такой степени красивая и необычная внешность, словно с картинки, глаза одни чего стоят», «Желаем девочке успешного развития и сотрудничества по жизни! Невозможно наглядеться на такую хрустальную красоту...»

Ранее мы писали:

Названа самая красивая девочка мира. Ею стала 6-летняя россиянка.

Оксана Федорова и другие самые известные российские участницы конкурсов красоты. Немногие лауреатки конкурсов красоты становятся известными. 

Мисс Россия-2016. Победительницей и обладательницей самой дорогой в мире короны стоимостью 1 миллион долларов стала 18-летняя Яна Добровольская из города Тюмень. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.12.2017 Теги: красота

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