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Леди Гага нарядилась в красную фольгу


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Леди Гага (Lady Gaga) умеет удивлять эпатажными образами. Певица недавно порадовала поклонников костюмом «непослушного эльфа», а теперь она вновь взялась за старое.

 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

На новых снимках в Insta Леди Гага предстает в комбинезоне из красной фольги. Макияж певицы не уступает костюму: ярко подведенные глаза, блестящие синие губы. «Когда мой разум начинает блуждать, я трачу его на творчество и друзей. Лучше поместить мечты в некую комнату, а не оставлять их в своей голове», - оставила загадочное послание под одним из снимков певица.

Видимо, так романтично на нее влияет новый возлюбленный – ее агент Кристиан Карино (Christian Carino).

Недавно Гага пооткровенничала, сообщив, что сейчас она полностью готова к семейной жизни и хочет завести детей, пишет издание OK-magazine. В ноябре СМИ сообщали, что Карино сделал возлюбленной предложение.

Ранее Леди Гага встречалась с актером Тейлором Кинни (Taylor Kinney), но летом прошлого года пара объявила о разрыве помолвки. Тогда певица поспешила уточнить: «Тейлор и я всегда верили в то, что мы - половинки единого целого. Как у любой пары, в наших отношениях также были и взлеты, и падения, но сейчас мы решили взять перерыв».

Позднее Леди Гага решила поставить точку и вернула экс-бойфренду кольцо от Lorraine Schwartz с бриллиантом в форме сердца. Это украшение Тейлор подарил Леди в честь помолвки.

Ранее мы писали:

Леди Гага: «Мы решили взять перерыв». Певице нужна пауза в отношениях.

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0 Не нравится 0 Нравится 15.12.2017 Теги: Леди Гага нарядилась

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