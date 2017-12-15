Королева представила новогоднюю провокацию
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Наташа Королева старается не пренебрегать традициями и спешит поздравить поклонников новым колоритным клипом. Артистка выступила в качестве режиссера и главной героини нового ролика «Мой Дед Мороз».
Наташа записала песню вместе с Германом Титовым. Герману досталась роль "личного Деда Мороза" Королевой. В ролике немало обнаженной натуры и провокационных жестов. Но круче всех выглядит роскошный серый кот с глазами-блюдцами (надеемся, на съемках животное не пострадало).
«В преддверии Нового года наш новый дуэт с Германом Титовым - «Мой Дед Мороз». Надеюсь, порадует вас! Именно с этой песней ваш Новый год может стать шаловливым, ярким, сексуальным! А как встретишь, так и проведешь!» - написала Королева, представляя ролик в Insta.
Мнения поклонников разошлись: «Песня супер. Сразу настроение новогоднее», «Спасибо Наташе и Герману за такой крутой праздничный клип! Видно, что душу вложили. С Наступающим вас! Радуйте и дальше нас красивыми песнями и отличными клипами!», «Докатились...», «Пошловато», «Ужас... какой-то».
А как вы оцените новую работу Королевой?
Ранее мы писали:Королева устроила сексуальную провокацию. Певица представила откровенный клип.
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Обсуждение 5
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ИлянаГадость
15.12.17 22:12
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ЮляОй разлюли малина)))
15.12.17 15:30
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омгпод НГ нормально )
15.12.17 13:03
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звездочка )не знаю... это больше подходит для домашнего семейного видео ) это было бы хорошо для клипа Верки Сердючки, а для Наташи выглядит пошло и дешево
15.12.17 12:49
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ДаСтиль Пугачевой с Шансоном . Выглядит хорошо Наташа.
15.12.17 12:05