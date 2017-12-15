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Королева представила новогоднюю провокацию


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Наташа Королева старается не пренебрегать традициями и спешит поздравить поклонников новым колоритным клипом. Артистка выступила в качестве режиссера и главной героини нового ролика «Мой Дед Мороз».

Наташа записала песню вместе с Германом Титовым. Герману досталась роль "личного Деда Мороза" Королевой. В ролике немало обнаженной натуры и провокационных жестов. Но круче всех выглядит роскошный серый кот с глазами-блюдцами (надеемся, на съемках животное не пострадало).

«В преддверии Нового года наш новый дуэт с Германом Титовым - «Мой Дед Мороз». Надеюсь, порадует вас! Именно с этой песней ваш Новый год может стать шаловливым, ярким, сексуальным! А как встретишь, так и проведешь!» - написала Королева, представляя ролик в Insta.

Мнения поклонников разошлись: «Песня супер. Сразу настроение новогоднее», «Спасибо Наташе и Герману за такой крутой праздничный клип! Видно, что душу вложили. С Наступающим вас! Радуйте и дальше нас красивыми песнями и отличными клипами!﻿», «Докатились...», «Пошловато», «Ужас... какой-то».

А как вы оцените новую работу Королевой?

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    Новогодний клип Королевой...

Ранее мы писали:

Королева устроила сексуальную провокацию. Певица представила откровенный клип. 

Наташа Королева о муже: «Мы друг друга не напрягаем». Секрет семейной гармонии.

Королева пожалела о романе с Николаевым. Артистка призналась, что в тот момент была совершенно неопытна. 


1 Не нравится 0 Нравится 15.12.2017 Теги: наташа королева

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