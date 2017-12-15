Повлияло ли ЭКО на развитие онкологии у Жанны Фриске?

Смерть популярной певицы Жанны Фриске все еще обсуждается в СМИ. Многих интересует вопрос о причинах развития онкологии у артистки. Были предположения, что «спусковым механизмом» могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения. Но эксперты версию не поддерживают.

В прошлом году отец певицы обмолвился о своих подозрениях по поводу причин развития опухоли мозга у Жанны. По словам мужчины, он поговорил с матерью Анастасии Хабенской, покойной супруги Константина Хабенского. Анастасия скончалась в 2008 году после отчаянной борьбы с онкологией. Рак начал прогрессировать после рождения первенца, и по предположению матери Хабенской, на это могла повлиять процедура ЭКО. Владимир Фриске придерживался такой же версии.

Однако специалисты утверждают, что эти случаи - совпадение. Не более.

«Если и есть какая-то угроза рака после ЭКО, то через много лет, после климакса. И эта угроза связана с репродуктивной системой – яичниками, грудью и маткой», - цитирует издание Dni.ru научного сотрудника Института демографии.

Другой специалист отметил, что если женщина здорова, то вероятность развития онкологии после экстракорпорального оплодотворения крайне низка. «Поэтому уже более десяти лет существуют правила: прежде чем идти на ЭКО, женщина должна обследоваться тщательнейшим образом. И голословно говорить всякие разные глупости – это все равно что сказать, что если сесть в метро, то можно заболеть раком!»

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Отец Фриске рассказал о причинах развития онкологии у певицы. По мнению мужчины, болезнь спровоцировала процедура ЭКО.

Владимир Фриске судится с Дмитрием Шепелевым. В Хамовническом суде Москвы определят порядок общения родителей покойной певицы с внуком Платоном.

Шепелева заподозрили в хищении денег Фриске. Следственный комитет расследует дело о пропаже денег со счета певицы.

Источник фото: Globallookpress.com