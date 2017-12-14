Олег Табаков пошел на поправку
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Поклонники знаменитого артиста Олега Табакова могут вздохнуть с облегчением. Жизни Олега Павловича ничего не угрожает. Артист поправляется, и сейчас врачи за него спокойны.
На прошлой неделе появились сообщения о сложном состоянии Табакова. У актера была диагностирована пневмония, и врачи отказывались давать прогнозы. Но теперь поводов для беспокойства нет.
«Олег Павлович уже ходит по палате, разрабатывает мышцы, - сообщили прессе представители МХТ имени Чехова. - По основному заболеванию, воспалению легких, он пошел на поправку. Страшный кризис миновал. Осталось решить проблемы с зубами».
В театре предполагают, что артист вернется на сцену через несколько месяцев.
Напомним, в конце ноября 82-летний Табаков был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. По слухам, у артиста был сепсис (заражение крови), однако Антон Табаков, старший сын артиста, сообщил прессе, что у отца воспаление легких. Младший сын актера Павел сообщил о плановом стоматологическом обследовании. По некоторым данным, воспалительный процесс спровоцировала неудачная имплантация зубов.
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Источник фото: Globallookpress.com
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