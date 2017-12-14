Ирина Шейк обнажилась ради фотоальбома
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На что не пойдешь ради искусства? Ирина Шейк решила показаться во всей первозданной красе. Модель снялась в весьма откровенном промоушен-ролике, который рекламирует новый фотоальбом знаменитого фотодуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигго. Это надо видеть.
В видео Ирина предстала в образе дерзкой дамы, демонстративно игнорирующей условности и запреты. Она дефилирует обнаженной в туфлях на шпильке, дымит сигаретой и принимает эротичные позы. «Вы знаете о книге о любви? Работы Мерта и Маркуса за 20 лет. Ограниченная серия», - подписала ролик Ирина.
Ранее в интервью Elle Шейк удивила поклонников заявлением о том, что не признает жесткие диеты и что вообще ей повезло с фигурой.
«Я никогда не сидела на диетах. Никогда. Даже после родов. Спасибо моим родителям за хорошие гены. Это не кокетство — я никогда ничего не делаю специально, чтобы быть в форме. Блины, пироги и щедро накрытые русские столы, которые ломятся от еды, — все это я публикую в своем "Инстаграме", и правда в том, что я действительно это ем! Или, например, на Неделе моды в Париже я не могла отказать себе в таких гастрономических радостях, как круассаны и багеты».
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