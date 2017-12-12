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Обнародованы результаты ДНК-теста Казаченко


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Второй год идет разбирательство между Вадимом Казаченко и его бывшей супругой Ольгой. Девушка весной родила сына и утверждала, что отцом является известный артист, но сам Казаченко сомневался. Теперь стали известны результаты ДНК-экспертизы.

В ноябре Казаченко в рамках судебного разбирательства согласился пройти тест. «Вероятность того, что Казаченко Вадим Геннадиевич действительно является биологическим отцом Казаченко Филиппа Вадимовича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99,99999998%. Экспертное исследование следует считать завершенным», – приводит портал «7 Дней» информацию российского центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения.

Как напоминает издание, ранее артист заявил о готовности выплачивать алименты на содержание ребенка в случае, если будет установлен факт отцовства.

По словам Казаченко, Ольга пыталась манипулировать им. «Ольга призналась мне, что специально скрывала свою беременность. Она хотела сделать экспертизу, чтобы убедиться в нормальном развитии плода. Ведь, по ее плану, если бы что-то пошло не так, она бы наверняка сделала аборт, и я бы мог об этом никогда не узнать. Когда Ольга поняла, что все хорошо, она сказала мне прямо: "Вадим, вы попали! Не пора ли вам пожить не только для себя?" Я был просто обескуражен таким заявлением от женщины, которую содержал. Она вставила мне нож в спину и вот уже год продолжает его методично проворачивать».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2017 Теги: Вадим Казаченко

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