Регина Тодоренко уехала в Америку

Регина Тодоренко этот год заканчивает эффектно. Телеведущая только недавно объявила, что покидает проект «Орел и решка», поскольку ей стало не хватать времени на семью. А теперь выясняется, что девушка переехала в Америку.

Как сообщает StarHit, 27-летняя ведущая решила выучиться на режиссера и поступила ради этого в Нью-Йоркскую киноакадемию.

«Моя учеба началась со сценарного мастерства. У меня немного странный педагог, но он настолько творческий, так увлекательно рассказывает о своем предмете, что сразу хочется творить и писать гениальные сценарии под его руководством. Так я и написала свой первый сценарий, он посвящен первому свиданию. Меня похвалил преподаватель, сказал, что это очень хорошая идея», – поделилась впечатлениями от первых дней в учебном заведении Регина.

Студентов нагружают в академии по максимуму, лекции по основам режиссуры, монтажа и продюсирования идут по 12 часов в сутки. В процессе обучения Тодоренко должна будет снять четыре короткометражки. Звезда ТВ отметила, что с преподавателями повезло, они стараются доступно донести материал.

«Они стараются достаточно доступно и на понятном языке объяснить, как работает режиссер на площадке, какие у него задачи и обязанности, как работает продюсер, какие он функции выполняет, откуда берутся деньги на фильм. Уже на днях мы начинаем снимать первые кусочки будущего фильма», – сообщила Регина.

Регина Тодоренко объявила об уходе из проекта «Орел и решка» 30 ноября, посвятив шоу 4 года. Как написала девушка, поездки в другие страны были для нее проверкой на прочность. О желании учиться в киноакадемии Лос-Анджелеса девушка не раз сообщала своим подписчикам.

