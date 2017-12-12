Папунаишвили стал папой

Поздравляем Евгения Папунаишвили! Накануне известный танцор стал папой. Причем рождение дочери совпало с днем рождения самого Евгения.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Дек 11 2017 в 10:10 PST

Счастливый папа уже представил дочь и поблагодарил жену. «Лучшего подарка на свой День Рождения я не мог себе представить! София Папунаишвили. 3,770 кг, 53 см. 11.12.2017».

Днем ранее Папунаишвили подвел итоги года и отметил, что уходящий 2017 стал для него насыщенным и плодотворным. «36. И все только начинается. Этот год был потрясающим, особенным, да что там, самым лучшим в моей жизни! Школы развиваются, несколько мощнейших телевизионных проектов, но главное, это огромное счастье от любви. Я стал мужем и папой. Спасибо моим родителям, братьям, друзьям! Спасибо @lasabrin! Ты перевернула мою жизнь! Люблю тебя! Ты делаешь меня самым счастливым».

Напомним, с очаровательной итальянкой Салимой Бижабер Евгений сочетался браком в июле. По словам артиста, для него и его любимой преодолеть барьер культурных различий не составило особого труда. Кстати, Евгений и Салима познакомились в Москве. Синьора Бижабер приехала в Россию для проведения мастер-класса для стилистов.

Ранее мы писали:

Бейонсе наняла шесть нянь. В июне звезда родила двойню.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.