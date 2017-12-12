 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Папунаишвили стал папой


0 0

Поздравляем Евгения Папунаишвили! Накануне известный танцор стал папой. Причем рождение дочери совпало с днем рождения самого Евгения.

Счастливый папа уже представил дочь и поблагодарил жену. «Лучшего подарка на свой День Рождения я не мог себе представить! София Папунаишвили. 3,770 кг, 53 см. 11.12.2017».

Днем ранее Папунаишвили подвел итоги года и отметил, что уходящий 2017 стал для него насыщенным и плодотворным. «36. И все только начинается. Этот год был потрясающим, особенным, да что там, самым лучшим в моей жизни! Школы развиваются, несколько мощнейших телевизионных проектов, но главное, это огромное счастье от любви. Я стал мужем и папой. Спасибо моим родителям, братьям, друзьям! Спасибо @lasabrin! Ты перевернула мою жизнь! Люблю тебя! Ты делаешь меня самым счастливым».

Напомним, с очаровательной итальянкой Салимой Бижабер Евгений сочетался браком в июле. По словам артиста, для него и его любимой преодолеть барьер культурных различий не составило особого труда. Кстати, Евгений и Салима познакомились в Москве. Синьора Бижабер приехала в Россию для проведения мастер-класса для стилистов.

Ранее мы писали:

Елена Захарова родила дочь. Поздравляем актрису с пополнением!

Бейонсе наняла шесть нянь. В июне звезда родила двойню.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.



0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2017 Теги: Евгений Папунаишвили

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору