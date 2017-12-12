Иванка Трамп развлеклась с детьми на катке
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Дух Рождества все больше покоряет Иванку Трамп (Ivanka Trump), которая находится в предвкушении семейного праздника. В воскресенье, 10 декабря, дочь президента США, ранее перебравшаяся из Манхэттена в Вашингтон, целый день развлекалась на катке вместе с детьми.
Иванка и ее муж, Джаред Кушнер (Jared Kushner), побывали на местном катке вместе с шестилетней Арабеллой и четырехлетним Джозефом. Облаченные в теплые одежды, они смело отправились на лед, невзирая на холодную погоду. Иванка позднее опубликовала фотографию, на которой она обнимает свою дочь, и подписала ее просто: «Катаемся на льду».
Арабелла присоединилась к отцу и младшему брату для другого снимка. «Воскресное утро со всей командой!» - написала Иванка под фотографией мужа, Джозефа и дочери, которые катались в компании пингвина-помощника.
Позднее в тот же день они вернулись домой, чтобы приготовить ужин. Дочь президента Трампа выложила видео с противнями, полными шоколадного печенья, и ее детьми, которые качали головами под песню Печенькового Монстра из «Улицы Сезам».
Как пишет издание Hello!, остаток вечера они провели возле камина. Иванка написала в Insta, что это идеальный способ завершить чудесный день.
Несколькими днями ранее, 7 декабря, семья Трамп-Кушнер праздновала Хануку в Белом доме. Президент Трамп лично возглавлял праздничный прием, следуя традиции, начатой в 2001 году президентом Джорджем Бушем.
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