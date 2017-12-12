Эль Макферсон нашла замену эспрессо

В свои 53 года Эль Макферсон (Elle Macpherson) выглядит великолепно. Супермодель ведет здоровый образ жизни, регулярно тренируется, отказалась от употребления алкоголя. Даже в рождественские праздники Эль может спокойно наблюдать за гостями на вечеринке, не прикасаясь к бокалу вина. Как ей это удается?

В своей колонке в журнале Get the Gloss Макферсон решила поделиться своими секретами. По мнению модели, необходимо употреблять достаточно жидкости во избежание обезвоживания. И тогда довольно просто отказаться на пати от алкоголя (который также способствует обезвоживанию).

«Раньше я просыпалась только после двойного эспрессо, - пишет Эль. - Теперь предпочитаю пить горячую воду, она мягко стимулирует метаболизм».

Сейчас звезда увлекается овощными коктейлями, травяным чаем, и особенно ей нравится чай из куркумы с добавлением кориандра.

Ранее Макферсон также рассказывала: «Я ежедневно выполняю комплекс упражнений и занимаюсь в спортзале в течение 45 минут, а также совмещаю плавание с пешими прогулками и катанием на водных лыжах. Соблюдаю строгую диету, не употребляю красное мясо, пшеницу и молочные продукты, а также не пью и не курю. Считаю крайне важным не забывать о витаминных добавках, которые дают энергию организму и помогают оставаться активным».

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