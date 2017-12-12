Борисова отбилась от алиментов

2017 год стал для Даны Борисовой годом борьбы. Она конфликтовала с матерью, боролась с собственной наркозависимостью. А последний месяц судилась с отцом своей дочери за алименты. И кажется, Дана везде вышла победительницей.

Недавно Борисова вернулась в Москву после завершения курса реабилитации в Таиланде. Дома Дану ждал сюрприз - постановление суда о взыскании с нее алиментов на содержание дочери Полины (четверть своих доходов). Деньги Дане предстояло выплатить бывшему гражданскому супругу Максиму Аксенову.

Ведущая поспешила обратиться в суд. И накануне сообщила о первом успехе. «Вот и наша первая победа. Мировой судья 178-го судебного участка по району Раменки отменила судебный приказ о взыскании с меня алиментов на дочь Полину по причине того, что я и так их готова платить. Огромное спасибо моему адвокату и всем вам за любовь и поддержку», – написала Борисова в Insta.

Между прочим, ранее Аксенов обвинил Дану в пиаре на дочери. «К сожалению, надо признать, Дане ребенок не нужен, есть только материальный интерес и равнодушие. Доходит до скандала, чтобы она пообщалась с Полиной хотя бы пару часов, приходится настаивать на ее встречах с ребенком. <...>. Дане нужны скандалы, она так зарабатывает себе на жизнь, не задумываясь, как это все негативно сказывается на жизни ребенка. Но это не может продолжаться бесконечно», - заявил мужчина недавно «КП».

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